Situação é preocupante e alarmante, diz Pacheco sobre incêndios pelo país Presidente do Senado afirmou que o momento é “crítico” devido à onda de incêndios que afeta vários estados brasileiros Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 21h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Pedro França/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira (27) que os incêndios que atingem parte dos estados brasileiros são “preocupantes” e que a “situação é alarmante.” No domingo (25), Brasília amanheceu coberta por fumaça proveniente de queimadas em outras regiões. Somente no estado de São Paulo, a onda de incêndios já queimou 34 mil hectares de área desde a última sexta-feira (23).

“Essa é uma situação realmente muito preocupante, alarmante mesmo, e o Senado Federal estará, evidentemente, de prontidão para auxiliar todos os estados da Federação e os municípios atingidos neste momento muito crítico da vida nacional em que há, de fato, uma grande massa de acontecimentos de focos de incêndio Brasil afora”, disse Pacheco no início da sessão no plenário.

A onda de incêndios em São Paulo começou na sexta-feira (23). Embora os focos tenham sido controlados pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil alerta que o estado permanecerá em emergência até o sábado (31), devido ao tempo seco, baixa umidade e altas temperaturas, que podem passar dos 30 graus, sem previsão de chuva.

Na segunda-feira (26), foi preso o quinto suspeito de causar incêndios criminosos no interior de São Paulo. O homem, de 44 anos, foi flagrado por uma câmera de segurança enquanto incendiava uma área de mata em São José do Rio Preto.