Thiaguinho, festival Meskla e Os Paralamas do Sucesso animam o DF neste fim de semana Espetáculo de improviso, exposição em embaixada e feira de artesanato também são atrações da agenda cultural do R7

Alto contraste

A+

A-





Veja o que fazer em Brasília (Arte/ R7)

A agenda cultural do R7 está recheada de atrações para animar o brasiliense com atrações para todos os gostos neste fim de semana, começando já a partir desta sexta-feira (10), em locais abertos e fechados. Os destaques são festivais com atrações musicais, espetáculo de improviso e feira de artesanato . Confira:

Shows são atrações do Fun Festival Brasília (Reprodução/ Instagram @tiaguinho e @ osparalamas)

Thiaguinho

Aos amantes do pagode, o cantor Thiaguinho se apresenta neste sábado (11) no Fun Festival. O artista faz um show repleto de hits de sucesso como “Deixa tudo como tá”, “Falta você” e “Ponto Fraco”. A classificação é 16 anos.

Onde: Praça das Fontes – Parque da Cidade – Estacionamento 9

Publicidade

Quando: sábado (11)

Valor: a partir de R$ 258

Publicidade





Os Paralamas do Sucesso

No mesmo festival, Os Paralamas do Sucesso fazem a abertura da programação. O grupo que traz sucessos do rock nacional promete levantar os brasilienses com músicas que marcaram gerações.

Publicidade

Onde: Praça das Fontes – Parque da Cidade – Estacionamento 9

Quando: sexta-feira (10)

Valor: a partir de R$ 258





Guilherme e Santiago

A dupla sertaneja Guilherme e Santiago se apresenta nesta sexta (10) na Fazenda Churrascada, em Brasília. O repertório dos artistas inclui músicas animadas para animar o público. O evento ocorre em um jantar especial da casa.

Onde: Fazenda Churrascada - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Quando: sexta-feira (10)

Horário: 20h

Evento reúne nomes do funk, rap e trap (Reprodução/Insatgram @festivalmeskla)





Festival BrasilArte

Brasília será palco do festival BrasilArte entre 9 e 12 de maio, no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano. As músicas ficarão por conta do grupo Araketu e do bloco Eduardo e Mônica. A programação também terá espetáculos de teatro e dança. A entrada é gratuita.

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano - Eixo Monumental, próximo à Torre de TV

Quando: sábado (11) e domingo (12)

Horário: 9h

Valor: gratuito





Festival Mescla

A Arena BRB Mané Garrincha recebe a 2° edição do Festival Meskla neste sábado (11). O evento reúne diversos nomes musicais do rap, funk e trap. O evento promove expansão da cultura urbana e chama a atenção pela estrutura. O line-up deste ano também tem artistas femininas brasilieses, como Ediá, Saraní, Haynna, Laady B e Bell Lins.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: sábado (11)

Horário: 14h

Valor: a partir de R$ 160





Fun Festival

O Fun Festival ocorre neste fim de semana em Brasília com o tema “Terra do Nunca”. O maior festival de inverno do Brasil espera atrair mais de 300 mil pessoas este ano com atrações, atividades, diversão e apresentações.

Onde: Parque da Cidade - Estacionamento 9

Quando: até 29 de junho





Feira é aberta ao público (Divulgação/Feira de Artesão)

17° Salão do Artesanato

A 17° edição do Salão do Artesanato abre o calendário oficial de feiras brasileiras neste fim de semana. O evento ocorre na varanda do Pátio Brasil, com a expectativa de receber 60 mil pessoas.

Onde: Pátio Brasil - Asa Sul

Quando: até 12 de maio

Horário: quarta a sábado (10h às 22h); domingo (10h às 20h)

Valor: gratuito

Reprodução/ Instagram @berinjela.art.br e Divulgação/ CCBB

Missão Improviso

O espetáculo Missão Improviso está no Teatro Caesb, em Águas Claras, neste sábado (11). O público é convidado a lançar desafios impossíveis durante a apresentação, e os atores precisam cumprir da forma mais envolvente possível.

Onde: Teatro Caesb - Águas Claras

Quando: sábado (11)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 30





2 + 2 = 5

O Centro Cultural Banco do Brasil está com o espetáculo “2 + 2 = 5″, inspirado na obra “1984″, de George Orwell. A peça se passa em uma cidade do futuro, onde a sociedade vive sob o controle de um sistema opressor que utiliza a tecnologia para restringir a liberdade de ação e pensamento.

Onde: Teatro CCBB

Quando: até 12 de maio

Horário: sextas e sábados (20h); domingo (18h)

Valor: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)





Exposição fica até 19 de maio no CCBB (Divulgação/ Adriano Rosa)

A.R.L. Vida e Obra

A oportunidade de mergulhar no mundo artístico de Antônio Roseno de Lima está chegando ao fim. A exposição “A.R.L. Vida e Obra” está no CCBB até 19 de maio. A mostra é uma imersão fascinante na vida e na produção da vida do artista.

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil

Quando: até 19 de maio

Horário: terça a domingo (9h às 21h)

Valor: gratuito





Arte no Jardim

A Embaixada de Portugal está com a mostra Arte no Jardim, que reúne obras de 11 artistas portugueses e brasileiros sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos, período marcado pela ditadura no país. O evento é gratuito, mas há a necessidade de apresentação de documento de identificação.

Onde: Embaixada de Portugal - Avenida das Nações, Lote 2

Quando: até 17 de outubro

Horário: quintas e sextas (11h30 às 16h30); primeiro sábado de cada mês (11h30 às 16h30)

Valor: gratuito





Sessões seguem até a próxima semana (Geovana Albuquerque/ Agência Brasília)

Cinema brasiliense

O “Cinema Brasiliense” ocorre no Cine Brasília até o próximo dia 19. O público pode prestigiar a exibição de uma rodada de filmes produzidos por cineastas da capital federal. Entre a sessões, será exibido o longa-metragem “Conterrâneo Velhos de Guerra”, do diretor Vladimir Carvalho, e a reprise do show do DJ Alok na celebração do aniversário de 64 anos de Brasília.

Onde: Cine Brasília

Quando: até 19 de maio

Horário: conferir sessão no site do Cine Brasília

Valor: gratuito





*Sob supervisão de Fausto Carneiro