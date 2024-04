Cuiabá empata com Deportivo Garcilaso em jogo decisivo O Cuiabá ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso, na noite desta terça-feira (23), no estádio Garcilaso de la Veja, em...

Deportivo Garcilaso x Cuiabá. Foto: Conmebol

O Cuiabá ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso, na noite desta terça-feira (23), no estádio Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru. O jogo valeu pela terceira rodada do grupo G da Copa Sul-Americana de 2024.

