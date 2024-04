Exames preventivos de saúde são ofertados em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade e Saúde, em parceria...

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Ascom Prefeitura)

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade e Saúde, em parceria com o Sistema Fecomércio através do Sesc e Senac, irão ofertar exames e ações preventivas por meio da Sesc Saúde Mulher, a partir desta terça-feira (23).

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Botafogo x Universitario ao vivo - Taça Conmebol Libertadores nesta quarta-feira (24/04/2024)

• ANTT inicia discussões sobre implantação de ponto de parada para motoristas na BR 163 em MT

• Queda de avião em Tangará da Serra resulta em prisão de dois suspeitos com armas e munições



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.