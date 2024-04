Genoa x Lazio: Confronto decisivo no Campeonato Italiano Hoje é dia de mais um grande confronto válido pela Rodada 33 do Campeonato Italiano, onde o Genoa enfrenta o Lazio. As equipes entram...

Onde assistir Genoa x Lazio ao vivo - Campeonato Italiano nesta sexta-feira (19/04/2024). Foto: Divulgação Genoa

Hoje é dia de mais um grande confronto válido pela Rodada 33 do Campeonato Italiano, onde o Genoa enfrenta o Lazio. As equipes entram em campo nesta sexta-feira, 19 de abril de 2024, às 13h30 (horário de Brasília), em busca de mais uma vitória na competição. O Genoa busca se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Lazio busca se manter na briga por uma vaga nas competições europeias. Será um duelo emocionante e cheio de emoções, com certeza os torcedores podem esperar um grande espetáculo de futebol.

