Mato Grosso simplifica envio de ajuda humanitária para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) anunciou nesta terça-feira (07.05) uma medida excepcional para facilitar o transporte...

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) anunciou nesta terça-feira (07.05) uma medida excepcional para facilitar o transporte de mercadorias destinadas ao auxílio das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a proposta, proposta pelo estado mato-grossense, dispensa a exigência de nota fiscal para as doações que saírem de Mato Grosso com destino ao sul do país.

