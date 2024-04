Polêmica em Lucas do Rio Verde: Prefeitura esclarece falas de palestrante Após as manifestações de populares contra a palestra do educador Geraldo Peçanha esta semana em Lucas do Rio Verde, a Prefeitura...

Após as manifestações de populares contra a palestra do educador Geraldo Peçanha esta semana em Lucas do Rio Verde, a Prefeitura Municipal emitiu nota oficial, esclarecendo a atuação do profissional no processo de capacitação de professores e monitores da secretaria de Educação do município. Sobre a palestra, o texto postado no site da prefeitura afirma que falas do palestrante foram incompreendidas.

