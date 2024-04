União Rondonópolis enfrenta o Iporá pela Série D do Brasileiro O União Rondonópolis visita o Iporá (GO) na tarde deste sábado (27), a partir das 15h, no estádio Francisco Ferreira, em Iporá. A...

Alto contraste

A+

A-

União Rondonópolis visita o Iporá neste sábado (27) pela Série D do Brasileiro; veja as prováveis escalações. Foto: Divulgação União Rondonópolis

O União Rondonópolis visita o Iporá (GO) na tarde deste sábado (27), a partir das 15h, no estádio Francisco Ferreira, em Iporá. A partida marca a estreia das duas equipes pelo grupo A-5 da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• União Rondonópolis visita o Iporá neste sábado (27) pela Série D do Brasileiro; veja as prováveis escalações

• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva desta sexta-feira (26/04/2024)

• Foragido por roubos e furtos é preso pela Polícia em Tangará da Serra



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.