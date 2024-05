UPC de Lucas do Rio Verde orienta população sobre atualização de cadastros A Unidade Permanente de Castração (UPC) de Lucas do Rio Verde deverá reabrir no próximo mês o cadastro para novos procedimentos no...

Alto contraste

A+

A-

A Unidade Permanente de Castração (UPC) de Lucas do Rio Verde deverá reabrir no próximo mês o cadastro para novos procedimentos no município. Com centenas de cadastros em aberto para atendimento, a UPC tem dificuldade para acessar os tutores dos animais que estão na fila do espera.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Coordenação da UPC orienta população sobre atualização de cadastros

• Professor desaparecido em Mato Grosso: Carro e pertences são encontrados

• Influenciador Gustavo Tubarão encanta com captura de jaú gigante em Mato Grosso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.