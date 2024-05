Ao vivo: acompanhe declaração de ministros sobre enchentes no Rio Grande do Sul Comitiva do governo federal vai instalar gabinete permanente no estado para acompanhar situação das chuvas

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, concedem coletiva de imprensa sobre a situação do Rio Grande do Sul em meio às chuvas que afetam o estado.

As enchentes já causaram a morte de pelo menos 57 pessoas. De acordo com boletim divulgado às 12h deste sábado (4) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 67 pessoas estão desaparecidas devido às enchentes. As inundações deixaram 74 moradores feridos. Além disso, 32.640 pessoas estão desalojadas e 9.581 foram levadas para abrigos. O desastre afetou 422.307 moradores do estado e atingiu 300 cidades do Rio Grande do Sul.