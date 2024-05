Avião com doações para o RS enviado pelo Emirados Árabes Unidos chega ao Brasil

Alto contraste

O primeiro de três aviões com ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos à população gaúcha chegou na tarde deste sábado (18) em São Paulo, de acordo com informações do Itamaraty. A aeronave transportava 64 toneladas de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A ajuda inclui 500 geradores, 10 mil pacotes contendo redes de proteção contra mosquitos, 10 toneladas de produtos de higiene, 10 mil cobertores e 5 mil lâmpadas solares. A segunda aeronave tem previsão de chegada ao Brasil na próxima segunda-feira (20).

Os donativos coletados pela comunidade brasileira residente nos Emirados Árabes Unidos serão transportados pelo terceiro avião, que partirá do país árabe na quinta-feira (23). Em uma nota divulgada nas redes sociais, o Itamaraty expressou sua gratidão pela solidariedade dos Emirados Árabes Unidos e da comunidade brasileira no exterior.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Al Nahyan, afirmou nesta quinta-feira (16) que o país vai enviar três aviões com donativos para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. O anúncio foi feito durante conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os itens foram obtidos, segundo o chefe de governo, a partir de doações recebidas da população residente no país, inclusive da comunidade brasileira.

“Na conversa, que durou cerca de meia hora, o presidente Lula agradeceu a solidariedade do governante emirático pela população do Rio Grande do Sul atingida pelas chuvas e relembrou as enchentes em Dubai que impactaram também os Emirados Árabes recentemente — e que demonstram a urgência e seriedade da questão da mudança climática”, diz a Presidência da República, em nota.

Durante a ligação, Lula reforçou o convite para que o presidente dos Emirados Árabes Unidos visite oficialmente o Brasil, “de modo a reforçar a parceria estratégica entre os dois países, e manifestou intenção de organizar evento bilateral com investidores e empresários”, segundo o texto do Palácio do Planalto.