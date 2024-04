Câmera de segurança flagra motociclista roubando cadela na porta de casa

Alto contraste

Uma cadela foi roubada por um motociclista na frente da casa da tutora em Altamira, sudoeste do Pará. A cachorrinha foi levada no colo pelo homem, que encontrou o animal sozinho no portão do lado de fora da residência.

Uma câmera de segurança registrou tudo e, nas imagens, é possível ver o homem descendo da motocicleta e brincando com a cachorra. Ao perceber que o animal é dócil, ele chega mais perto, pega a cadela e leva o bichinho no colo. Em seguida, o homem foge do local.

Homem roubou cadelinha na porta da casa da tutora dela (Reprodução)

A tutora da cadela foi avisada do furto por uma vizinha e chamou a polícia militar, que conseguiu localizar o homem e recuperar o animal.

Ele se apresentou na delegacia, mas foi solto por ser réu primário e também porque os policiais constataram que o animal não estava em situação de maus-tratos. A cadela foi devolvida à família.