Canoístas salvam a vida de cachorro que se afogava no rio Guamá, em Belém (PA)

Um grupo de canoístas salvou a vida de um cachorro que se debatia no rio Guamá, em Belém, na manhã desta sexta-feira (19). Os praticantes de canoa havaiana do grupo “Canoa Paidégua” treinavam no rio, por volta das 8h, quando viram o animal SRD (sem raça definida) nadando.

“Ele estava muito agitado, estava muito cansado. Ele já tinha afundado umas duas vezes. Ele afundava, depois ele voltava, nadava um pouco. Estava tremendo muito, muito mesmo”, conta um dos homens do grupo. Ele diz que, no momento do resgate, teve medo que o animal o atacasse, por conta do estresse da situação.

“Mas não, quando ele me viu, ele começou a fazer uma expressão de felicidade. Aí eu consegui pegar ele normal e ele veio em cima de mim, quase me abraçando, a volta todinha para a marina. Foi muito emocionante, olha. Foi muito, muito legal mesmo”, diz.