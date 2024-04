Centro-Sul do Brasil terá o primeiro frio do outono a partir desta quinta-feira Sudeste terá madrugadas frias e tardes quentes durante o fim de semana; há previsão de geada no Sul

Alto contraste

A+

A-

São Paulo terá virada no tempo nesta quarta-feira (ANDRÉ RIBEIRO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.03.2024)

A chegada de uma frente fria — a primeira do outono — no Centro-Sul do país vai causar as menores temperaturas do ano a partir de quinta-feira (17). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de geada entre amanhã e sábado (20) em áreas de serra e planalto entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no extremo-sul do Paraná.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima nos próximos dias chegará a 14°C; em Florianópolis, 15°C; e Curitiba, 10°C.

A frente fria avança para o Sudeste nesta quarta-feira (17). Na capital paulista, o tempo vira hoje, e são esperados até 25 mm de chuva. Na quinta-feira, os termômetros ficam entre 18°C e 20°C, e há previsão de céu encoberto com chuvisco durante o dia. Na sexta-feira, a mínima será de 16°C e a máxima, 22°C.

No fim de semana, São Paulo terá dias típicos de outono, com termômetros marcando em torno de 14°C durante as madrugadas e tardes mais quentes — 25°C no sábado e 33°C no domingo. A umidade relativa do ar cai, e não há previsão de chuva.

Continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, há previsão de chuva na quinta-feira, quando os termômetros devem marcar entre 17°C e 28°C. O tempo fica encoberto na sexta-feira, com mínima de 16°C e máxima de 29°C.

O fim de semana dos cariocas terá céu nublado, mas sem previsão de chuva, com temperaturas variando de 16°C a 34°C.

Continua após a publicidade

O tempo vira também em Belo Horizonte, onde as temperaturas começam a cair a partir de sexta, com mínima de 17°C, chegando a 14°C no domingo. Assim como no restante do Sudeste, as tardes continuam quentes. A máxima no fim de semana será de 29°C.

Em Brasília, os próximos dias serão de céu nublado, sem previsão de chuva e com temperaturas variando entre 19°C e 30°C.

O Inmet emitiu alerta de chuva nesta quarta-feira para todo o estado de São Paulo, boa parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Rondônia Acre e Amazonas. Também há risco de temporais em todo o litoral nordestino, parte do Pará e no Amapá.