Distribuidora suspende corte de luz para atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul Medida vai durar 90 dias para municípios em estado de calamidade pública e 30 dias para as demais cidades gaúchas

Porto Alegre debaixo d'água após chuvas (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A CEEE Equatorial, distribuidora de energia do Rio Grande do Sul, vai suspender os cortes de energia por inadimplência dos consumidores do estado. A medida será válida por 90 dias para os municípios em estado de calamidade pública devido às chuvas e por 30 dias para os demais municípios. Segundo o último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado neste domingo (19), 463 municípios e 2.321.973 pessoas foram afetados. O número de pessoas em abrigos chegou a 76.955. Foram confirmadas 155 mortes, com 89 pessoas desaparecidas e 806 feridas.

A distribuidora também informou que não serão cobradas multas e juros sobre contas de luz em atraso. Além disso, não haverá faturamento para as unidades desativadas devido à calamidade pública, e as cobranças de demanda complementar serão canceladas para clientes em áreas rurais.

“As ações buscam mitigar os impactos econômicos e sociais enfrentados pelos clientes do Rio Grande do Sul, garantindo a continuidade do acesso ao serviço essencial de energia elétrica, sem a aplicação de multas, juros ou cortes por inadimplência para os municípios que se encontram em estado de calamidade pública”, informou a CEEE.

Até o momento, segundo a concessionária, mais de 79 mil clientes estão sem energia no estado por questões de segurança devido a áreas alagadas e atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. A situação de moradores e comerciantes sem luz já dura mais de dez dias.

Volta às aulas

Depois de três semanas fechadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, 36 escolas municipais de Porto Alegre devem retomar as aulas nesta semana. Segundo a prefeitura, 18 unidades da rede municipal retomam as aulas nesta segunda-feira (20), 14 unidades retomarão as atividades regulares na terça-feira (21) e 4 escolas na quarta-feira (22). A Secretaria Municipal de Educação determinou o retorno das aulas em todas as escolas que não foram diretamente atingidas pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia elétrica. Clique aqui e confira a lista das escolas.