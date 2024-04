Driblando a Fome 2024 reúne mais de 48 mil pessoas na Fonte Nova

Alto contraste

Evento Driblando a Fome lota a Fonte Nova, em Salvador

Mais de 48 mil pessoas participaram neste sábado (23) do Driblando a Fome 2024, realizado pela Unisocial EVG, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O evento, que está na sua terceira edição, teve como objetivo a arrecadação de alimentos que serão distribuídos a famílias carentes.

Foram arrecadadas mais de 160 toneladas de alimentos. A expectativa é distribuir mais de 15 mil cestas básicas.

O evento contou com um jogo de futebol beneficente. No gramado, os times dos amigos do Bispo Sérgio Côrrea, responsável pelo trabalho da Universal na Bahia, e dos amigos do apresentador José Eduardo, o Bocão, da RECORD, se uniram para driblar a fome e marcar um gol a favor da solidariedade.

Cerca de mil voluntários ajudaram na realização da partida, que também teve apresentações de música e dança.

O Bispo Renato Cardoso e sua esposa, Cristiane Cardoso, também participaram do evento, em momento de reflexão.

Com um placar de 8 x 4, o time do Bispo Sérgio saiu vencedor, mas quem ganhou de verdade foram os mais necessitados, pois mais de 160 toneladas de alimentos foram arrecadados.

As doações serão destinadas a inúmeras instituições de caridade voltadas ao cuidado de crianças e famílias destituídas de auxílio social.