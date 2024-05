Enchente no Rio Grande do Sul: Éguas ilhadas em faixa de areia são resgatadas por voluntários Animais foram avistados por militares da Marinha junto à Defesa Civil, que divulgaram a localização e possibilitaram o resgate

Éguas foram encontradas em pequena faixa de areia Reprodução / Marinha do Brasil

Duas éguas que estavam ilhadas há mais de duas semanas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul foram resgatadas por um grupo de voluntários no último domingo (19). Os animais estavam em uma pequena faixa de areia a cerca de 5 quilômetros da costa, na Ilha da Torotama, próxima à cidade de Rio Grande (RS), quando foram avistadas por uma aeronave da Marinha.

Os militares faziam um voo de reconhecimento na área junto com um representante da Defesa Civil quando visualizaram as éguas. As imagens aéreas foram compartilhadas pela Defesa Civil e chegaram até um grupo de voluntários da região, que conseguiram resgatar as éguas.

No início do mês, as imagens do cavalo Caramelo, ilhado sobre um telhado, foram destaque em todo o mundo. O animal passou quatro dias no telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e foi resgatado em 9 de maio.

No resgate, feito com a ajuda do Exército e de bombeiros de São Paulo, o animal de 350 quilos foi sedado e colocado deitado dentro de um bote em segurança. Veterinários também foram mobilizados para acompanhar a realização do trabalho. O cavalo segue em tratamento.

Animais resgatados no Rio Grande do Sul

A Secretaria de Segurança do RS informou que ao menos 12 mil animais já foram resgatados, entre eles cachorros, gatos, aves e cavalos. O governo estadual informou que os animais socorridos passam por uma triagem veterinária e caso estejam em bom estado de saúde são devolvidos aos tutores. Quando estes não são identificados, os animais são enviados para abrigos públicos, ONGs (organizações não governamentais) ou para clínicas veterinárias.

Um dos locais improvisados para receber animais separados dos tutores fica na cidade de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Parte dos animais resgatados no município é levada para um galpão onde antes funcionava um hipermercado.

Um avião da Força Aérea Brasileira decolou no último sábado (18) de Brasília com 20 toneladas de rações doadas para animais afetados pelos alagamentos no Rio Grande do Sul. Além das rações, foram doados itens essenciais para pets, como caixas de transporte, camas e bebedouros. A aeronave KC-390 Millennium tem como destino a Base Aérea de Canoas.

Nova previsão de chuvas e deslizamentos

Em entrevista à RECORD News na quarta-feira (22), a meteorologista do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Mariana Palotta, alertou para uma chuva volumosa de 100 milímetros no Rio Grande do Sul entre a madrugada desta quarta-feira (22) até sexta-feira (24), o que poderia causar deslizamentos em alguns municípios do estado, incluindo Santa Maria e a Serra Gaúcha. Este acontecimento poderia dificultar a mobilidade das pessoas.

No início de maio, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública causado pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A condição foi declarada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Barreiros, em portaria publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União.