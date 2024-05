Enchente no RS: produtores de arroz auxiliam a drenar água no aeroporto de Porto Alegre Empresários ajudam na operação de bombas para baixar o nível da água no Aeroporto Salgado Filho

Aeroporto de Porto Alegre está fechado desde o início de maio (Divulgação/Exército Brasileiro - 28.5.2024)

Um grupo de produtores de arroz do Rio Grande do Sul decidiu auxiliar na instalação de bombas de drenagem de água no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que está fechado desde o início de maio em função das chuvas que atingiram o estado. Só nesta semana, ao menos oito bombas foram instaladas no aeroporto.

“Nós viemos trazer parte do nosso conhecimento que a gente pode ajudar a cidade a drenar uma parte importante que a gente acha que é estratégica para a cidade, que é o aeroporto. Não só para a cidade como para todo o estado”, destacou Cláudio Evangelista Tavares.

“A gente está vendo que está dando resultado. A gente já vê que a água está baixando, o nível de enchente da cidade está diminuindo. E a gente está ficando contente porque a gente está fazendo uma parte para poder ajudar todo mundo”, acrescentou o produtor de arroz.

Daniel Gonçalves da Silva, que também auxilia na operação das bombas, destacou a importância da ajuda para o aeroporto.

“A gente não sabe dizer quanto tempo essa água vai demorar para sair, mas ela vai sair muito mais rápido com essa drenagem do que se não tivesse a drenagem, porque essa água estava praticamente parada.”