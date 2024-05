Governo do RS abre vagas para voluntários em abrigos e centros de distribuição de Porto Alegre Iniciativa é estruturada em parceria com a Defesa Civil estadual por meio de uma plataforma de voluntariado

Cozinha improvisada em abrigo no RS Reprodução / RECORD News (REPRODUÇÃO/)

O governo do Rio Grande do Sul abriu nesta quinta-feira (30) vagas para voluntários que desejem atuar no Centro de Distribuição ou em abrigos em Porto Alegre. A iniciativa está sendo estruturada em parceria com a Defesa Civil estadual por meio de uma plataforma de voluntariado.

De acordo com o governo estadual, a presença de mais voluntários dará mais agilidade ao Centro de Distribuição da Defesa Civil no atendimento das demandas da comunidade. Os interessados em participar podem obter mais informações no site do SOS Rio Grande do Sul, no clicando em ‘Voluntários’.

Voluntários criam site gratuito para localizar desaparecidos

Um grupo de voluntários criou a plataforma gratuita “Pessoa Perdida” para ajudar nas buscas de pessoas e animais desaparecidos no Rio Grande do Sul. O programa foi desenvolvido em três dias e lançado na segunda semana de maio. O sistema permite o cadastro de pessoas não localizadas e a visualização das que foram encontradas, além da integração com outras plataformas.

O usuário precisa fornecer fotos, nome, idade e outras informações para cadastrar as pessoas desaparecidas. Para acessar a plataforma clique AQUI.

A equipe de voluntários, composta por 67 integrantes, planeja futuramente implementar Inteligência Artificial para auxiliar na identificação e comparação das pessoas cadastradas. Com este avanço, o processo de busca pode ter resultados mais eficientes e precisos.

Voluntários da Universal ajudam vítimas

Cerca de 18 mil voluntários da Universal estão espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, para ajudar famílias afetadas pelas enchentes. A campanha ‘SOS Chuvas do Rio Grande do Sul’ já distribuiu 42 mil marmitas. São cerca de 28 toneladas de alimentos e quase 130 mil garrafas de água.

