Ibama apreende 32 aparelhos de empresa de Elon Musk em operações contra garimpos ilegais

Alto contraste

A+

A-

Áreas de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (Fernando Frazão/Agência Brasil - 9.2.2023)

Segundo dados públicos divulgados pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), pelo menos 32 aparelhos da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk , foram encontrados durante operações contra o garimpo ilegal no período de abril de 2023 a março de 2024. O levantamento revela que o órgão ambiental confiscou antenas ou roteadores da empresa em pelo menos 20 áreas de mineração ilegal.

Das 32 antenas encontradas desde abril do ano passado, nove foram achadas na Terra Indígena Yanomami, que passa por uma crise humanitária, e outras 12 estavam próximas ao Vale do Javari (AM). O Ibama informou que tem trabalhado em conjunto com órgãos federais para estudar formas de bloquear o sinal da Starlink em áreas de mineração ilegal. O R7 tenta contato com a Starlink. O espaço permanece aberto para possíveis declarações da empresa.

Segundo o Ibama, é frequente encontrar antenas da Starlink em garimpos. O instituto disse que não mantém relação direta com a empresa de Musk e que a regulação das atividades de comunicação via satélite é de responsabilidade da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Ibama afirmou que “garimpeiros utilizam antenas de satélite, como as da Starlink, para se comunicarem durante atividades irregulares de extração mineral” e que “as antenas encontradas são apreendidas pelo Ibama e, quando não é viável removê-las devido à falta de acesso por estradas, são destruídas pelos fiscais”.

Os dados do Ibama indicam, ainda, que o órgão apreendeu pelo menos 90 dispositivos de internet nos últimos 12 meses. Contudo, a marca do equipamento não foi registrada na maioria dos casos.