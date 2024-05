Inundações no Rio Grande do Sul já provocaram prejuízo de R$ 6,3 bilhões, diz CNM Confederação Nacional de Municípios estima que mais da metade do valor de perda econômica é correspondente a danos a residências

Inundações começaram no início do mês (Gustavo Mansur/Governo do RS — 7.5.2024)

As inundações no Rio Grande do Sul, que começaram no início de maio, provocaram até esta quarta-feira (8) prejuízo de R$ 6,3 bilhões, diz a CNM (Confederação Nacional de Municípios). Segundo o levantamento da entidade, mais da metade desse valor — R$ 3,4 bilhões — corresponde a danos a residências. “Até o momento, foram registrados impactos em 61,4 mil habitações, das quais 55,2 estão danificadas e 6,2 mil destruídas”, afirma a CNM, em nota.

Na economia, os principais setores afetados foram a agricultura, que tem perda estimada de R$ 594,6 milhões; a pecuária, com prejuízos de R$ 147,7 milhões; e a indústria, com baixa de R$ 183,3 milhões. Comércios locais tiveram ao menos R$ 38,5 milhões de prejuízo e, o setor de serviços, R$ 58,2 milhões.

Números da tragédia

Até as 12h desta sexta-feira, 417 dos 497 municípios do estado já haviam sido afetados pelos temporais. Desses, 336 foram reconhecidos pelos governos estadual e federal em estado de calamidade pública. A Defesa Civil já confirmou 100 mortes e investiga 4. Há ainda 372 feridos e 128 desaparecidos. Pelo menos 1.456.820 de pessoas já foram afetadas. Entre elas, 66.761 estão em abrigos, e 163.720, desalojadas.

As inundações ocorreram desde o início do mês e afetam inclusive Porto Alegre e municípios da região metropolitana, como Eldorado do Sul (a mais afetada) e Canoas. Equipes de resgate e voluntários trabalham sem intervalo para socorrer moradores ilhados e animais domésticos.