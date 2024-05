Cidades |Bruna Lima, do R7 Brasília, enviada especial ao Rio Grande do Sul e Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília

Itália envia ajuda humanitária às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul Aeronave trouxe 30 toneladas de equipamentos para emergências humanitárias para o atendimento de cerca de 100 mil pessoas por três meses

Embaixador e cônsul da Itália acompanham chegada de suprimentos Tânia Meinerz/ Consulado da Itália

Chegou na tarde desta quarta-feira (29), na Base Aérea de Canoas (RS) um avião militar enviado pela Itália carregado com itens de ajuda humanitária para as vítimas da enchente no Rio Grande dos Sul. A iniciativa é organizada e financiada pela Direção-Geral para a Cooperação e o Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (MAECI) em colaboração com o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU. A aeronave veio da Base de Pronto Intervento Umanitario das Nações Unidas (UNHRD) de Brindisi, no sul da Itália.

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o cônsul italiano no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, estavam na base para acompanhar a chegada da aeronave, um B-767, que trouxe 30 toneladas de equipamentos para emergências humanitárias, como medicamentos e suprimentos médicos para o tratamento de cerca de 100 mil pessoas por três meses. Há também tendas para 4.500 pessoas, 5 geradores de 60 kVA/h, 2 potabilizadores capazes de produzir 64.000 litros de água potável por dia, 4 tanques de 10.000 litros para armazenamento de água potável, totalizando de bens.

Cortese lembrou que 40% da população do Rio Grande do Sul é descendente de italianos. “É um estado muito italiano. É importante que o governo italiano com essa iniciativa, demonstre que o Itália está perto do povo gaúcho nessa situações trágica”, afirmou. O Rio Grande do Sul abriga 120 mil cidadãos italianos, e estima-se que haja no estado cerca de 4,5 milhões de descendentes de italianos, correspondendo a 40% da população total.

O Embaixador Cortese esteve em Bento Gonçalves, onde se reuniu com o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira e encontrou as autoridades locais, representantes do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do município gaúcho, empresários, além de integrantes da comunidade italiana. De acordo com a Embaixada da Itália no Brasil, a visita às cidades atingidas tem por objetivo manifestar solidariedade e verificar as necessidades da reconstrução do Rio Grande do Sul, estado ao qual a Itália é “historicamente e afetivamente muito ligada”.