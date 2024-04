Ministério da Justiça prorroga atuação da Força Nacional em Mossoró por 10 dias

Alto contraste

A+

A-

Agentes chegaram na região em fevereiro Agentes chegaram na região em fevereiro (Tom Costa/ MJSP)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, prorrogou a atuação da Força Nacional em Mossoró (RN) por 10 dias. A portaria com a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20). Os agentes atuam na cidade desde 23 de fevereiro em operações para capturar dois fugitivos da penitenciária federal do município. Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça são suspeitos de terem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre.

A Força Nacional trabalha em colaboração com a Polícia Federal nas buscas. O contingente é composto por 111 policiais e bombeiros militares, com 15 viaturas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com o novo prazo, os agentes devem trabalhar pelo menos até 29 de março. Segundo a portaria, eles devem atuar também em "serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Veja a seguir a cronologia das buscas pelos fugitivos de Mossoró

• 16/2

Moradores disseram ter visto a dupla em diversas ocasiões. Dois dias após a fuga, Deibson e Rogerio teriam feito uma família refém, na zona rural de Mossoró. Neste dia, a polícia encontrou pegadas, calçados, roupas, lençóis, uma corda e uma camiseta do uniforme da penitenciária em uma área de mata.

(Divulgação/ Polícia Federal - 11/03/2024)

• 22/2

Três pessoas foram presas em flagrante por supostamente terem facilitado a fuga dos detentos.

• 26/2

Um homem identificado como Ronaildo da Silva Fernandes foi preso por suspeita de ajudar os fugitivos. Ele é dono de um sítio em Baraúna, município na zona rural do RN, a 22 km do presídio e que fica na divisa com o Ceará. Ele teria recebido R$ 5 mil para abrigar Deibson e Rogerio por oito dias.

(Divulgação/ Polícia Federal - 11/03/2024)

• 27/2

Os fugitivos foram vistos em um vilarejo no Rio Grande do Norte. Informações obtidas pela RECORD apontam que os moradores do local reconheceram Deibson e Rogerio, que voltaram para a mata antes da chegada da polícia.

• 1º/3

Durante a madrugada, a Polícia Federal acionou helicópteros, drones, equipamentos que captam calor humano e cachorros farejadores, que sentiram o cheiro dos fugitivos e percorreram 600 metros, mas sem êxito. Àquele momento, as autoridades acreditavam que os foragidos estavam perdidos e sem ajuda, já que os rastros indicavam que estavam voltando para o estado, em vez de tentar fugir.

Leia mais: Mesmo com fuga prestes a completar um mês, Lewandowski considera operação um 'êxito'

• 3/3

Forças de segurança cercaram uma fazenda em Baraúna, após moradores da região relatarem ter visto os foragidos durante a madrugada. Os dois teriam invadido uma propriedade rural e agredido um agricultor. De acordo com policiais que participam das buscas, os detentos roubaram outros moradores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Recompensa

A Polícia Federal passou a oferecer uma recompensa de R$ 30 mil por informações que levem à captura dos foragidos. A denúncia anônima pode ser feita pelo número 181 ou por mensagem para o celular (84) 98132-6057.

(Divulgação/Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do RN)