Frota de ônibus de Porto Alegre ganha dez novos veículos

O transporte coletivo de Porto Alegre está com dez ônibus novos. Os veículos foram adquiridos pela Carris e, até o final do ano, serão 62, sendo seis deles articulados. O prefeito Sebastião Melo acompanhou a saída dos primeiros carros da garagem na manhã desta segunda-feira, 22. Todos os veículos estão equipados com ar-condicionado, GPS, suspensão a ar e quatro câmeras de segurança, cujas imagens são acessíveis ao motorista pelo painel. Os novos ônibus irão atender a linha 343 (Campus Ipiranga) e algumas viagens da 353 (Ipiranga/PUC/UFRGS). A renovação da frota integra o Programa Mais Transporte. Para o prefeito Sebastião Melo, o serviço público pode ser prestado pelo privado ou pelo público desde que funcione com mais eficiência. "A Carris parceirizada hoje é uma Carris que presta um serviço mais qualificado, cumpre melhor as tabelas de horários, recupera mais ônibus que estavam sem ar-condicionado e atende as necessidades que a cidade precisa. Ganha com isso o cidadão, a sustentabilidade e a mobilidade urbana'', disse o prefeito Sebastião Melo. “Com esses veículos já conseguimos renovar cerca de 300 ônibus da frota desde que começamos o Mais Transporte. Além da compra de veículos novos por parte das empresas, trabalhamos para a ampliação do serviço e na qualificação dos terminais com o objetivo de dar mais conforto aos usuários”, afirma o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior O diretor-presidente da Carris, Leonel Bortoncello, destaca o esforço da empresa para prestar o melhor atendimento aos usuários. “Nossa meta é garantir o cumprimento das tabelas horárias e a redução da perda de viagens por problemas mecânicos. Já conseguimos aumentar a oferta ao melhorar a efetividade, ou seja, o percentual de viagens cumpridas até o final, que ampliamos de 89 para 98%”, pontua. https://twitter.com/SebastiaoMelo/status/1782410461096665366 https://twitter.com/Prefeitura_POA/status/1782425245820866707