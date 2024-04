Show do Thiaguinho na Fenac: Trensurb não terá operação especial

Alto contraste

Contrariando informações divulgadas por uma empresa de venda de ingressos, a Trensurb esclareceu por meio de suas redes sociais que não realizará uma operação especial para o show do cantor Thiaguinho na Fenac, em Novo Hamburgo, no sábado, dia 20 de abril. Todas as estações funcionarão no horário normal. O horário de funcionamento das estações é das 5h às 23h20, todos os dias. https://twitter.com/Trensurb/status/1781306766967627850