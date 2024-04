Aprovadas 13 autorizações de radiodifusão pela CCDD

Com 8 votos a favor e nenhum contrário, a Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) aprovou nesta quarta-feira (24) 13 projetos de decreto legislativo (PDLs) que outorgam permissões ou renovam autorizações para execução de serviços de radiodifusão em cidades dos estados do Ceará, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os relatórios, lidos pelos senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Rodrigo Cunha (Podemos-AL), foram todos favoráveis aos PDLs, que agora seguem para promulgação.

