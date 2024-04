Athletico mantém 100% na Sul-Americana com vitória sobre Danubio Um passo importante na luta pela classificação! O Athletico venceu mais uma e manteve o aproveitamento de 100% na CONMEBOL Sudamericana...

Um passo importante na luta pela classificação! O Athletico venceu mais uma e manteve o aproveitamento de 100% na CONMEBOL Sudamericana. Nesta quarta-feira (24), quem caiu diante do Furacão foi o Danubio, por 1 a 0, no Estadio Centenario, no Uruguai.

