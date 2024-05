Atletas de Sorriso se destacam na 3ª etapa do Circuito Mato Grosso de Basquete 3×3 Se destacando jogo após jogo, os atletas da Associação Sorriso de Basquetebol (ASB) seguem agora para a 3ª etapa do Circuito Mato...

Alto contraste

A+

A-

Se destacando jogo após jogo, os atletas da Associação Sorriso de Basquetebol (ASB) seguem agora para a 3ª etapa do Circuito Mato Grosso de Basquete 3×3, que será realizada nos dias 04 e 05 de maio, em Campo Novo do Parecis. Até a grande final, a competição conta com mais uma etapa de jogos, para a soma de pontos da tabela classificatória. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• CAE analisa correção de limite de faturamento de microempresas

• CMA debaterá recuperação energética de resíduos sólidos

• CSP debate política antimanicomial no Judiciário na terça-feira

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.