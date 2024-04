Base militar no Iraque é atacada: Conflito no Oriente Médio Uma base militar das Forças de Mobilização Popular (PMF), do Iraque, foi atacada na noite desta sexta-feira (19). Segundo a agência...

Momento MT| 19/04/2024 - 23h30 (Atualizado em 19/04/2024 - 23h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share