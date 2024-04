Brasil tem mais de 300 mil cornos assumidos - Descubra o fetiche do cuckold À primeira vista, a cornitude pode ser uma situação ruim e inaceitável. Mas, a verdade parece ser que ou você é e não sabe ou sabe...

À primeira vista, a cornitude pode ser uma situação ruim e inaceitável. Mas, a verdade parece ser que ou você é e não sabe ou sabe e está gostando. Pelo menos, essa parte de estar gostando é o que acontece com mais de 300 mil homens que se declaram cuckolds e que estão cadastrados no Sexlog, o maior site de sexo e swing da América Latina. Desse total, mais de 60 mil entraram na plataforma em 2023, ou seja, o fetiche do está em alta e movimentando o meio liberal, tanto que ganhou um dia só seu: 25 de abril.

