Brasília terá voo direto para Bogotá a partir de outubro

Uma nova opção de voo internacional - partindo do Aeroporto Internacional de Brasília - foi anunciada pelo governo brasileiro. É cidade de Bogotá, capital da Colômbia. A partir do dia 27 de outubro, as duas capitais serão conectadas por um voo direto, inicialmente com três frequências semanais, de ida e volta. O tempo de viagem é de aproximadamente cinco horas.

