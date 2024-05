Cáceres, Sorriso e Sinop brilham nas competições escolares em Mato Grosso

As duas primeiras etapas regionais dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses definiram as equipes campeãs das regiões esportivas Oeste e Centro-Norte. Promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), as competições foram realizadas simultaneamente em Araputanga e Lucas do Rio Verde, de 30 de abril a 1º de maio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.