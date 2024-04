CAE aprova mais transparência em critérios usados no cadastro positivo

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (23) o projeto de lei (PL) 4.849/2019, que amplia a transparência dos critérios utilizados na pontuação de crédito do cadastro positivo de consumidores. O texto do senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu relatório favorável do senador Laércio Oliveira (PP-SE) e segue para a Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC).

