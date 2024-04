Campanha de prevenção ao câncer em Sorriso A Unidade Móvel do Hospital do Câncer de Mato Grosso estará em Sorriso na próxima segunda-feira dia 22 de abril, para realizar uma...

A Unidade Móvel do Hospital do Câncer de Mato Grosso estará em Sorriso na próxima segunda-feira dia 22 de abril, para realizar uma grande campanha de prevenção. Os atendimentos acontecerão no Ambulatório Multiprofissional de Especialidades (AME). Esta iniciativa contará com especialistas em oncologia que oferecerão atendimento gratuito. Serão disponibilizadas 100 vagas para Câncer de Mama, 100 vagas para Câncer de Próstata, 100 coletas de CCO (Citologia Cervical Oncótica) e 100 vagas para Bocomaxilo (câncer de boca), e 100 atendimento para câncer de pele, totalizando 500 atendimentos.



