Comemoração do Dia da Vitória é cancelada em respeito à tragédia no RS

Alto contraste

A+

A-

O Comando Militar do Leste (CML) decidiu suspender a comemoração pela vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, que aconteceria nesta quarta-feira (8), em respeito à tragédia vivida pela população do Rio Grande do Sul, onde inundações afetam quase 80% dos municípios e deixaram ao menos 90 mortes. A cerimônia do "Dia da Vitória", como é internacionalmente conhecida, seria no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, às 10h, mas a Seção de Comunicação Social do CML comunicou o cancelamento no fim da tarde desta terça (7). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Brasil vai importar arroz para evitar especulação de preços

• Órgãos reduzem pendências após implementação do sistema CGE Alerta

• Câmara aprova criação de programa de geração de energia para beneficiários da tarifa social; acompanhe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.