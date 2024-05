Como ajudar as vítimas das enchentes no RS A Defesa Civil do Rio Grande do Sul ampliou a lista de itens que podem ser doados para as vítimas das chuvas no estado. Neste momento...

Momento MT| 04/05/2024 - 19h02 (Atualizado em 04/05/2024 - 19h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share