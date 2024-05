Complexo Esportivo Adair Firmiano de Souza é inaugurado no Cidade Verde

Nos mês que o bairro Cidade Verde completa 56 anos, foi realizado a entrega da reforma e ampliação do Complexo Esportivo Adair Firmiano de Souza, na rua Rondônia, com investimento de cerca de R$ 1 milhão, propiciando aos moradores readequações do centro comunitário, biblioteca, quadra esportiva e espaços novos como a academia ao ar livre, espaço infantil com brinquedos, iluminação de LED, podas de árvores e revitalização do campo. A solenidade ocorreu no dia 1 de maio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.