Concerto da Orquestra Sinfônica da UFMT e Guilherme Arantes: Um Presente Musical para a População

Dando continuidade às comemorações do aniversário de 305 Anos da capital, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer presenteia a população com o Concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) nesse domingo (21), no Parque das Águas.

