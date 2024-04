Concurso Público Unificado: Medidas de Segurança Reforçadas

Medidas de proteção reforçarão a segurança durante a aplicação das provas do Concurso Público Unificado, o chamado Enem dos concursos, previsto para o dia 5 de maio. São regras que proíbem a saída dos candidatos com o caderno de questões ou com anotações do gabarito, além da coleta de digitais e exame grafológico antes da aplicação do exame.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.