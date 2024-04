Construção da Vila Militar em Lucas do Rio Verde: um passo importante para a segurança pública

Nesta semana, foi dado o primeiro passo para a construção de 20 unidades habitacionais destinadas às forças de segurança em Lucas do Rio Verde. O foco da Prefeitura é criar a Vila Militar, onde as moradias construídas serão disponibilizadas, de forma temporária, aos policiais que vierem atuar no município, com o objetivo de suprir a necessidade de receber novos efetivos e de melhorar as condições de trabalho e de vida dos agentes de segurança pública na cidade.

