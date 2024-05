Cruzeiro brilha e assume vice-liderança na Copa Sul-Americana com vitória sobre Alianza-COL

Nesta terça-feira, no Estádio Armando Maestre Pavajeau, o Cruzeiro brilhou ao vencer o Alianza-COL por 3 a 0 e assumir temporariamente a segunda colocação do Grupo B na Copa Sul-Americana. Os gols da equipe mineira foram marcados por Arthur Gomes, Lucas Silva e Rafael Elias, em uma atuação sólida e contundente diante do seu adversário colombiano.

