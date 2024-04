Debate sobre campanha para prevenir acidentes e doenças do trabalho na CE

A Comissão de Educação e Cultura (CE) agendou para esta quinta-feira (18) audiência pública interativa para debater o projeto de lei que cria uma campanha anual nacional com o nome de Abril Verde, dedicada à prevenção aos acidentes do trabalho e às doenças ocupacionais. O PL 1.063/2022 é de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) e é relatado na CE pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).

