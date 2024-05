Decisão judicial suspende restrições do Ibama ao uso do Tiametoxam A 9ª Vara Federal de Porto Alegre decidiu suspender a diretriz normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos...

A 9ª Vara Federal de Porto Alegre decidiu suspender a diretriz normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que restringia o uso de agrotóxicos à base do ingrediente ativo Tiametoxam. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



Decisão judicial suspende restrições do Ibama ao uso do Tiametoxam

