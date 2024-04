Desafios na safra do algodão: infestação de bicudo e queda nas cotações preocupam produtores A atual safra do algodão é uma das mais desafiadoras devido às condições climáticas adversas, com chuvas escassas durante o plantio...

Momento MT| 23/04/2024 - 10h03 (Atualizado em 23/04/2024 - 10h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share