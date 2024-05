Descubra a deliciosa receita de Carne Primavera

Alto contraste

Carne Primavera é uma receita deliciosa e fácil de preparar, perfeita para uma refeição em família. Em uma panela funda, coloque o azeite, o alho amassado e refogue um pouco. Acrescente a carne, o sal e a pimenta do reino, deixe fritar. Depois de frita, adicione as ervilhas, milho verde, azeitonas, as batatas e a cebola picada, mexa bem. Apague o fogo e, à parte, frite as batatas. Misture as batatas fritas com a carne ainda quente na panela e sirva quente. Uma combinação de sabores que vai encantar o seu paladar! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



