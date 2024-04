Descubra as novidades da maior feira de turismo com a Disney e outros destinos

Na WTM LA, a maior feira de turismo da América Latina, diversos destinos nacionais e internacionais, operadoras, agências e profissionais do setor se reuniram nos dias 15, 16 e 17 de abril. Com mais de 27 mil visitantes, a 11ª edição alcançou números de sucesso, com um aumento de 3% no público e 797 marcas expondo seus produtos, representando um crescimento de 28% em relação ao ano anterior. Isso demonstra a retomada vigorosa do turismo global. Durante os três dias de feira, pude participar de várias atividades e descobrir excelentes novidades para os viajantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.