Descubra como fazer um delicioso Curau fácil

Bata no liquidificador o milho verde com a água. Coe, Acrescente o açúcar e o amido de milho. Leve ao fogo, mexendo sem parar, ate engrossar. Retire do fogo, deixe esfriar e polvilhe canela em pó caso goste.

