Descubra como preparar um delicioso Fondue de Muçarela

200 gramas de muçarela ralada, 250 ml de leite, 1 colher de maizena e 1 colher de requeijão são os ingredientes necessários para preparar um delicioso Fondue de Muçarela. Para começar, é preciso untar o fundo da panela com um dente de alho, dissolver a maizena no leite e acrescentar o requeijão, mexendo sempre. Aos poucos, adicione a muçarela ralada até atingir o ponto desejado. Por fim, basta despejar o queijo na panela de fondue, servir e aproveitar essa delícia!



• Fondue de Muçarela

