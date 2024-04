Equipe do Cadastro Único promove ação de busca ativa de beneficiários em Várzea Grande

Os moradores do Jardim Imperial receberam, na manhã desta quarta-feira (17), uma ação promovida pela equipe da Secretaria de Assistência Social - que atua no Cadastro Único - para a busca ativa de famílias, moradoras do bairro e região adjacentes, que estão com inconsistência cadastral, atualização e a inscrição de novas famílias para que tenham acesso a benefícios do Governo Federal, Estadual e Municipal.

