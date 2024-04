Evento cultural em Lucas do Rio Verde promove diversidade artística

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde, convida a comunidade para prestigiar a Mostra de Dança Estilo Livre, que será realizada neste sábado (27), a partir das 17h, no Lago Harri Müller. O movimento cultural tem como objetivo valorizar, difundir e incentivar as diversas linguagens da arte da dança presentes no município.

